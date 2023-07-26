Арсеньевский кефир для души и тела

Заботиться о здоровье просто — достаточно включить в рацион натуральный и полезный продукт. Фото: ООО «АМК» Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В современном мире понятия «здоровье», «стройность», «красота» неотделимы друг от друга, а здоровый образ жизни и спортивная стройность тела стали трендом.

Арсеньевский кефир – помощник для тех, кто следит за здоровьем и фигурой. Он благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает пищеварение, тонизирует и утоляет голод.

Кефир 1 % жирности по праву считается низкокалорийным продуктом. Его полезно пить как утром натощак, так и перед сном. В первом случае он облегчает пищеварение на весь день, во втором – подавляет чувство голода и за ночь «заселяет» кишечник полезными бактериями. Красота нашей кожи начинается с желудка и кишечника. А еще кефир - прекрасное косметическое средство и к тому же универсальное. Он позволяет ухаживать за кожей, ногтями и волосами.

Кефир с жирностью 2,5% – продукт для регулярного употребления. В 100 г напитка с жирностью 2,5% — всего 51 ккал, а в кефире с жирностью 3,2% — 57 ккал.

Купить натуральный Арсеньевский кефир можно практически в каждом магазине дальневосточного региона.

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