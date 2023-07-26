Первый китайский перевозчик зайдет во Владивосток после пандемии

Самолет будет летать два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Фото: ПЕТЛИЦА Антон.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на китайского корреспондента сообщили о возможном возобновлении популярного рейса Харбин – Владивосток. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Планируется, что с 28 июля аэропорт Харбина возобновит выполнение рейса EU2717/18 Харбин-Владивосток авиакомпанией Chengdu Airlines. Самолет будет летать два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

«Поставленный на линию ARJ21 является разработанным и произведенным в Китае среднемагистральным пассажирским лайнером, способным перевозить от 70 до 150 пассажиров на расстояние до 3,7 тысяч километров. В коммерческой эксплуатации находится с 2016 года», – рассказали сотрудники МИД.

Это первый китайский перевозчик, который зайдет во Владивосток после пандемии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Генконсульство Китая во Владивостоке возобновило выдачу виз для жителей Приморского края. Также на сайте учреждения объявлено о возможности безвизового посещения острова Хайнань и других городов.

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