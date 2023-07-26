Во Владивостоке маму 2-летнего мальчика, отравившегося розжигом, привлекут к ответственности

Известно, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке произошел страшный инцидент: 2-летний ребенок отравился жидкостью для розжига и угодил в отделение токсикологии. Мать опросили инспекторы по делам несовершеннолетних. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что мальчик отравился жидкостью для розжига, полицейские узнали от врачей медучреждения, куда доставили пострадавшего. Инспекторы сразу же опросили 31-летнюю мать. Они выяснили, что малыш вместе с семьей отдыхали на даче в поселке Соловей-Ключ. Мальчик играл со старшей сестрой, когда нашел яркую бутылку и выпил оттуда. Мамы в доме в этот момент не было, за детьми приглядывала бабушка.

Известно, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное, скоро его выпишут из больницы.

Полицейские провели с родственниками пострадавшего профилактические беседы, а на родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»

О том, как получается, что несовершеннолетние выпивают опасную жидкость, как предотвратить несчастье и что делать, если оно все-таки произошло, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой Центра материнства и детства, врач-педиатр высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Васильева.

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