Сотрудники полиции проводят проверку по факту заявления жительницы Владивостока в отношении ее бывшего мужа

Ранее также поступало сообщение от бывшего мужа женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потерпевшая просит привлечь экс-супруга к ответственности за нанесение телесных повреждений и кражу машины. Женщина направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина отвозила свою дочь в больницу, когда все произошло. Она доставала ребенка из машины Subaru XV, когда на нее накинулся брат бывшего мужа и дядя дочки, которая наблюдала за происходящим. Женщину повалили на землю, в это время бывший муж выхватил ее сумку и достал ключи от авто, а также от родителей жены.

Затем компания скрылась с места на отобранной машине, девочку высадили. Женщина сразу написала заявление в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку, так как это уже не первый акт насилия со стороны бывшего супруга.

В полиции корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что ранее также поступало сообщение от бывшего мужа женщины, который сообщал о том, что она похитила его документы на имущество и ключи от автомобиля марки Subaru XV, собственником которого он является. На контакт, по его словам, бывшая супруга идти не хотела.

Установлено, что в марте этого года в судебном порядке пара развелась. На данный момент их отношения находятся на стадии раздела имущества. Транспортное средство Subaru XV является предметом спора, как и другая собственность.

На основании поступившего от гражданки заявления проводится проверка. Потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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