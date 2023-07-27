Житель Приморья пытался вывезти из страны трепанга почти на 4 миллиона рублей

Трепанг. Фото: КП – Владивосток

Приморец попытался вывезти из страны почти 122 килограмма трепанга. Контрабанду оценили в 3,9 миллиона рублей. Теперь контрабандисту грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, заняться совместной контрабандой морского животного, который отнесен с особо ценным видам, мужчину уговорил приятель. В марте 2022 года соучастники попытались вывезти за границу 122 килограмма варено-сушеного дальневосточного трепанга стоимостью в 3,9 миллиона рублей. Для этого они представили в таможню декларацию, в которой указали недостоверные данные о производителе и поставщике деликатесного товара и поддельные ветеринарно-сопроводительные документы.

«Однако контрабандисты были разоблачены, контрабандный товар изъят, а на мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», – рассказали в ведомстве.

В отношении его соучастника расследование продолжается. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пункте пропуска «Пограничный – железнодорожный» пресекли попытку незаконного вывоза за границу крупной партии сушеного дальневосточного трепанга, весом свыше 23 килограмм.

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