Во Владивостоке собака раскурочила Ауди

Последствия собачьей «охраны». Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на улице Басаргина владелец «Ауди» обнаружил свое авто изуродованным. А вредителем оказался даже не кто-то из недругов, а обычная собака. Пес стал заложником машины, зацепившись за нее цепью. Пытаясь выбраться, животное изуродовало автомобиль, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток»

Большая собака всю ночь «охраняла» припаркованную машину, непонятно, почему не сработала сигнализация. Судя по всему, животное забралось на капот машины, а затем и на крышу. Когти у нее были достаточно длинные, царапины облюбовали почти всю иномарку. Теперь машину точно нужно красить. Непутевого четвероногого сторожа уже утром освободили прохожие, а хозяин «Ауди» так и не успел с ним познакомиться. Кому принадлежит пес, пока непонятно.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о двух бойцовских собаках, которые разорвали на кусочки маленькую таксу.

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