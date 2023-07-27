На острове Русский на мысе Тобизина едва не погиб молодой человек

До приезда скорой молодому человеку медпомощь оказала его знакомая. Фото: Svodka25

Вечером в среду, 26 июля, на мысе Тобизина спасатели помогли парню, который едва не погиб, ударившись головой о камни во время купания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Как сообщают очевидцы, парень плавал на мысе Тобизина. Он нырнул под воду и ему резко стало плохо, он кое-как держался на воде. Гости пляжа заметили неладное, вытащили его на берег и вызвали спасателей. До их приезда первую помощь парню оказывала его знакомая. Через час прибыли спасатели, которые отвезли пострадавшего в больницу.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Ливадии двое мужчин, рискуя жизнью, ринулись спасать тонущих женщину и двух ее дочерей. В тот день на море бушевал шторм, но семью это не испугало, и они пошли купаться. Такой безответственный поступок едва не обернулс трагедией.

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