Портовый флот «Восточного Порта» отмечает 49-й день рождения

Сотрудников поздравили главный инженер предприятия Вячеслав Кайсин и начальник Портофлота Виталий Плешаков. Фото: АО «Восточный Порт»

Торжественным построением экипажей буксиров и лоцманской службы в «Восточном Порту» сегодня отметили 49-летие Портового флота. Сотрудников самого морского подразделения Порта со знаковым событием поздравили главный инженер предприятия Вячеслав Кайсин и начальник Портофлота Виталий Плешаков.

– Благодаря накопленному опыту, современным технологиям и единой команде профессионалов – наш Портовый флот накануне своего 50-летия – это полноценная боевая единица, которая достигает новых вершин, – отметил Виталий Плешаков. Он поблагодарил коллег за самоотверженный труд, пожелал им счастья и благополучия.

Славная история Портофлота началась 27 июля далекого 1974 года с «первенца» из Югославии – судна «Партизан». Вслед за буксиром-«пионером» началось практически еженедельное пополнение Портового флота: катерами «Створ», «Находкинский рабочий», «Невка», «Вега», «Буран–12», буксиром «Садко» и плавкраном «Богатырь-2». В дальнейшем, при непосредственном участии плавкрана возводились причалы угольного и контейнерного комплексов «Восточного Порта».

Сейчас, спустя почти полвека, Портовый флот «Восточного Порта» – это 5 высокоманевренных мощных буксиров: «Александр Козицын», «Инженер Мисан», «Тайфун», «Кузбасс» и «Урал». Их экипажи не только ежегодно проводят сотни безупречных швартовных операций, но и тушат пожары, спасают суда и жизни моряков.

В Портовый флот входят пять высокоманевренных мощных буксиров. Фото: АО «Восточный Порт»

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