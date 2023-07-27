В Приморском крае в подвале нашли кости пропавшей женщины

Причин, по которым у мерла женщина, может быть множество. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Еще в январе прошлого года группа рабочих нашла в подвале дома в поселке Ярославский человеческие кости. Спустя больше года экспертизе удалось установить, кому они принадлежат. Умершей оказалась жительница этого поселка, которая пропала в 2021 году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Источник сообщил редакции, что в темном подвале нашли останки Марии Александровны 1935 года рождения. Она и раньше уходила из дома, у нее был синдром бродяжничества. С 2013 года женщина шла, куда глаза глядят, не раз ее приходилось искать и возвращать домой. Но в какой-то момент она исчезла навсегда.

Результаты экспертизы не показали следов насильственной смерти. Причин, по которым у мерла женщина, может быть множество. От голода и жажды, до естественной смерти. Неутешительную новость родственникам сообщили совсем недавно. Также поисковой отряд «Примпоиск» опубликовал новость о том, что поиски Марии прекращены навсегда.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, как в столице Приморья поисковые отряды нашли студентку ДВФУ, которая пропала. После осмотра лесополосы и береговой линии тело обнаружили в море, откуда ранее вытащили ее обувь.

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