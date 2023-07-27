Приморские спасатели получат дополнительную спецтехнику

В ходе совещания главы МЧС России и региона также обсудили основные вопросы профилактики природных пожаров и паводковой обстановки. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с главой МЧС России Александром Куренковым побывали в главном управлении МЧС в регионе. Во время визита губернатор рассказал, что парк спасателей пополнится дополнительной спецтехникой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор и глава МЧС также посетили специализированную пожарно-спасательную часть, которая оснащена не только пожарными машинами, но и инженерной, в том числе, и плавательной техникой. Куренкову показали материальное оснащение.

«С учетом того, что Приморье – один из крупнейших регионов Дальнего Востока, для которого характерно большое количество природных и техногенных рисков, уровень реагирования на них должен быть соответствующим. При этом важное значение надо отдавать превентивным мероприятиям, работать на предупреждение», – отметил глава МЧС.

В ходе совещания главы МЧС России и региона также обсудили основные вопросы профилактики природных пожаров и паводковой обстановки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что этой весной в южной половине Приморья и в некоторых северо-западных районах бал 4 класс пожароопасности.

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