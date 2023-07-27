Владивосток станет больше благодаря новым территориям

Спутник войдет во Владивостокскую агломерацию. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Дума Владивостока одобрила расширение города в рамках проекта по созданию города-спутника. К городскому округу хотят присоединить Надеждинский муниципальный район. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Думы.

«Дума города Владивостока приняла решение «О выражении согласия населения на изменение границ Владивостокского городского округа» путем присоединения территории Надеждинского муниципального района площадью 1 371 гектаров», – говорится в сообщении.

Напомним, спутник войдет во Владивостокскую агломерацию вместе с дальневосточным центром, Артемом и Большим Камнем. Информация о правовом статусе и названиях будущего города-миллионника пока разнится. В производственных площадках планируют разместить до 80 тысяч человек (60 тысяч рабочих мест).

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» также писала о том, что корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, у которой в аренде находится часть будущей территории под застройку, в сотрудничестве с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ разрабатывают техническое задание на комплексное проектирование города-спутника с учетом всех современных тенденций и технологий в градостроении.

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