Дума Владивостока поддержала присоединение Надеждинского района к городу

К городу планируют присоединить 1371 гектар. Фото: Вадим ПОПОВ

В четверг, 27 июля, городская дума Владивостока одобрила присоединение Надеждиного муниципального района площадью 1371 гектар к Владивостокскому городскому округу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дума приняла не только решение «О выражении согласия населения на изменение границ Владивостокского городского округа», но и «О выражении согласия населения на создание новой административно-территориальной единицы – внутригородского района Владивостокского городского округа». Соответствующие документы были направлены на реализацию проекта по созданию города-спутника.

Депутату также утвердили и корректировку городского бюджета на 2023 года и плановый период на 2024-2025.

По решению думы в муниципальную собственность передается 61 квартира для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

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