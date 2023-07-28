Забег любви: пара из Уссурийска устроила пробежку в день свадьбы

К молодоженам присоединились и другие ценители ЗОЖ. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске пара устроила забег в 5:30 утра под флагом «Не будь как Гриша» прямо в день свадьбы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Не будь как Гриша» – это название спортивного клуба. История названия берет свое начало с трех друзей, которые однажды решили заняться бегом по утрам. В один из дней, в 5:30 утра двое мужчин пришли на место, а третий не пришел, его и зовут Гриша. Так повторилось еще несколько раз. И друзья в шутку придумали #НеБудьКакГриша, а затем сделали названием клуба.

Эта история вдохновила многих людей. Молодожены из Уссурийска – яркий пример. Кажется, они настолько любят спорт, что даже в день свадьбы в 5:30 утра вышли на пробежку. Образ девушки был простым: белая спортивная одежда и атрибут невесты – фата. Жених же нес в руках флаг клуба, а за парой бежали другие участники такого интересного забега. Кто-то даже вышел на пробежку вместе со своими собаками.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморский спортсмен сделал предложение своей возлюбленной на всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ».

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