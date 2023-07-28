У них остался ребенок: в места лишения свободы отправится супружеская пара с Камчатки

Пара скрывалась во Владивостоке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском семейная пара занималась мошенничеством с имуществом, за это их приговорили к девяти и пяти годам лишения свободы, также они обязаны выплатить четыре миллиона рублей пострадавшим, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток», со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

В период с 2020 по 2021 год мужчина находил на сайтах с объявлениями сообщения о продаже различного имущества, связывался с продавцами, заключал договор купли-продажи, вносил предоплату. Завладев имуществом, семья скрывалась и перепродавала его. Они пытались уйти от ответственности и скрывались во Владивостоке.

Семейную пару нашли, арестовали и вернули на Камчатку, после чего судили. Женщине дали пять лет лишения свободы с отсрочкой, пока ее сыну не исполнится 14. Вместе с семейной парой судили и их друга, который тоже участвовал в преступлениях, он также был признан виновным. Всего они совершили 32 преступления по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о жителе Камчатки, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за систематические надругательства над своей дочерью.

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