МТС обеспечила цифровыми сервисами приморскую Черниговку

Фото: МТС.

Обновленная сеть охватывает всю территорию Черниговки, включая жилые дома, образовательные учреждения, историко-краеведческий музей, культурно-досуговый центр, а также отделения банков и почты. После проведенных работ более 10 тысяч местных жителей даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно использовать все современные сервисы цифровой экосистемы МТС: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Черниговка – важный транзитный пункт для автомобильных и железнодорожных путешественников: через село проходит Транссибирская магистраль и федеральная трасса А370 «Уссури». Наличие высокоскоростного интернета поможет оставаться на связи и многочисленным туристам, следующим из Хабаровского края, Амурской области и других регионов на отдых в Приморье.

«Мы активно продолжаем улучшать качество связи не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах Приморского края. Мобильный интернет в селах – иногда единственная возможность выйти во всемирную сеть. В последние годы мы также фиксируем, что небольшие населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться самыми современными интернет-сервисами», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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