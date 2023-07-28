Для искусства нет границ: творцы Приморья представят на суд жителей и гостей Владивостока свои работы

Фестиваль состоится 29 июля. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА.

Во Владивостоке 29 июля с 12:00 до 19:00 на набережной Спортивной гавани пройдет краевой фестиваль декоративно-прикладного и исполнительского искусства «Грани творчества» (0+), который организует «Приморский краевой центр народной культуры». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В режиме реального времени в течение шести часов (12:00-18:00) мастера декоративно-прикладного искусства будут создавать свои шедевры. Зрители смогут не только увидеть и оценить конечный результат работы творцов, но и проследить за процессом и узнать для себя какие-то интересные лайфхаки или техники.

Также творцы привезут свои лучшие изделия и представят их на выставке. Жители и гости Владивостока смогут познакомиться с различными видами декоративно-прикладного искусства: традиционными нанайскими сувенирами, авторскими куклами, живописью из шерсти, скульптурами из трав и многим другим. Также есть возможность приобрести понравившееся им изделие, как сувенир на память.

По истечении времени изделия, созданные мастерами на конкурсе, представят на суд жюри и зрителей. Каждый желающий сможет оставить свой голос в пользу понравившейся работы. А уже в 19:00 наградят участников фестиваля и вручат им звание «Народный мастер Приморского края».

В это же время на сцене развернется концертная программа. Весь день будут выступать музыкальные коллективы для поднятия духа у мастеров и для создания хорошего настроения у жителей и гостей Владивостока.

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