Пловец из Приморья завоевал золотую медаль в играх для глухих и слабослышащих

Соревнования проходят в Уфе. Фото: Центр адаптивного спорта и физической культуры Приморского края.

В Уфе проходят летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это масштабные соревнования для глухих и слабослышащих атлетов, среди них и приморский пловец Виталий Оботин, который завоевал первые медали на играх для сборной России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

На турнире по плаванию разыгрывается 42 комплекта наград. Многократный чемпион сурдлимпийских игр, победитель чемпионатов России и мира Виталий Оботин получил золотую медаль на 400 метрах комплексом и бронзовую медаль в составе команды сборной России в эстафете 4x100 метров вольным стилем.

Игры завершатся 2 августа. В программу мероприятия вошли: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт – маунтинбайк, велосипедный спорт – шоссе, волейбол, пляжный волейбол, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо, футбол.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об открытии дома для интеллектуальных игр, где будут ежедневно принимать шахматистов, любителей шашек.

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