Следите за прогнозами: август в Приморье начнется с ливней и града

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неустойчивая погода ожидается в Приморье на следующей рабочей неделе. Дожди обрушатся на край в понедельник, рассказали синоптики Примгидромета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов, 31 июля, местами в регионе пройдут дожди различной интенсивности, в некоторых районах ожидаются грозы. Минимальная температура воздуха достигнет +16…+24°C, максимальная +27…+33°C.

В ночь на вторник, 1 августа, дожди прекратятся, днем температурный фон останется высоким.

В ночь на 2 августа осадки начнутся вновь, усилятся они к утру, днем погода ухудшится на всей территории Приморья. Есть вероятность, что в край ворвется тихоокеанский антициклон, который обрушит ливни, шквалистый ветер, грозы и град. Ночью минимальная температура воздуха достигнет +16…+23°C, днем столбики термометров начнут опускаться. На потеплеет до +25…+30°C, в северных и центральных районах похолодает на 3-5 градусов.

Во Владивостоке в начале следующей неделе ожидается облачность без существенных осадков. По ночам столбики термометров будут показывать до +21…+23°C, днем поднимутся до +28…+31°C.

В среду 2 августа ночью и утром появится туман и слабая морось. Днем – облачно, дождь ожидается во второй половине дня. Воздух прогреется до +24…+27°C.

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