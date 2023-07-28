«Сына, на конфетку»: жители Камчатки из рук угостили косолапого

Медведь. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Камчатке несколько смельчаков накормили дикого медведя конфетами прямо из рук. Трапезу косолапого они успели снять на видео, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток»

Зверь сам зашел во двор жилого дома, но вместо того, чтобы убежать, местные вышли к нему навстречу. Сначала мужчины кидали ему сладости на расстоянии, затем осмелели и стали кормить его из рук конфетами и яйцами.

«Сына, на конфетку», – смеясь, обратился к лесному жителю автор ролика.

Удивительно, как хищник не набросился на щедрых людей. Спустя время мужчины все же опомнились и отошли от незваного гостя.

Отметим, так рисковать явно не стоит, медведь – это хищник и вполне мог напасть на людей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как житель Камчатки чуть сам не стал обедом пытаясь накормить медведя из рук. Хищник почувствовал что-то неладное и набросился на мужчину.

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