В Приморском крае завели уголовное дело на бывшего заместителя начальника исправительной колонии

Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владислав Бондаренко и два предпринимателя обвиняются в афере со стеклянными банками. Они заказали для нужд колонии банок более чем на миллион рублей, что очень сильно превышает их фактическую стоимость на рынке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с июля 2018 года по апрель 2019 Бондаренко приказал знакомому предпринимателю подготовить ненастоящие коммерческие предложения от нескольких компаний с завышенной стоимостью. Так они создали видимость выгодного предложения от другого предпринимателя на крупную сумму. Преступники заключили 2 контракта.

Теперь на каждого завели уголовное дело в зависимость от роли каждого. Они подозреваются в преступлениях по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

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