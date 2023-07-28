Энергетики приморского филиала ДРСК готовятся к ВЭФ-2023

Фото: АО «ДРСК».

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершают подготовку и проверку оборудования для обеспечения надежного энергоснабжения объектов Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский.

В рамках подготовки к прохождению ВЭФ-2023 энергетики ДРСК провели ряд подготовительных и организационно-технических мероприятий на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Проведена проверка объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электроснабжение мероприятия. Проведены электрические испытания всех источников бесперебойного питания. Также в срок до 7 сентября планируется провести комплексные испытания электроустановок с дополнительным тепловизионным контролем. Разработан и утвержден график проведения противоаварийных тренировок.

Помимо основной площадки форума – кампуса ДВФУ, под контролем энергетиков находятся и такие объекты жизнеобеспечения города, как морской и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт Владивостока, а также отели и гостиницы. Специалисты филиала также завершили ремонтные работы на подстанции «Залив», которая обеспечивает электроснабжение центральных районов Владивостока.

В период с 5 по 14 сентября на энергообъектах приморского филиала ДРСК будет введен режим «технологической тишины» – энергетики приостановят плановые работы по ремонту электросетевого оборудования практически на всей территории края.

Во время проведения международного мероприятия на ключевых энергообъектах будет организовано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и ремонтного персонала. Для обеспечения надежного электроснабжения ВЭФ аккредитованы около 150 работников филиала и 32 единицы техники.

Напомним, что филиал «Приморские электрические сети» обеспечивает техническую работу по электроснабжению Восточного экономического форума с 2015 года, когда он состоялся впервые. ВЭФ – ежегодный форум, который объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Его главная цель – стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России, развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока.

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