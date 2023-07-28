В Приморье почтили память детей, ставших жертвами войны на Донбассе

После выступлений спикеров объявили минуту молчания. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье неравнодушные жители, волонтеры и представители органов власти почтили память детей, ставших жертвами войны на Донбассе. Мероприятие прошло в четверг, 27 июля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Моим ярким воспоминанием стала увиденная буквально на второй день миссии плачущая мать. Нацисты убили ее сына и дочь. Убили просто так, находясь под веществами. После этого мы видели еще многое: и погибших детей, и погибших родителей, и детей, которые остались без родителей. Все преступления, которые там совершаются, не должны быть забытыми, а тех, кто их совершает, необходимо судить по всем нормам современного международного права в адекватном его проявлении», – рассказал руководитель регионального отделение «Молодая гвардия Единой России» Юрий Бакуров.

Алена Штыбина, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, также отметила, что СВО – это возможность не дать повториться событиям Великой Отечественной войны.

После выступлений спикеров объявили минуту молчания. Затем все участники мероприятия смогли возложить цветы и игрушки у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

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