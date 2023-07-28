«Королева бензоколонки»: в Приморье сотрудница АЗС напала на людей

Сначала женщина набросилась на девушку, а затем на ее мужа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция проводит проверку по факту инцидента на АЗС в селе Барабаш Хасанского района. В дежурную часть сообщили сначала о якобы некачественном топливе, а затем о конфликте с сотрудницей. Оказалось, та кидалась на людей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О произошедшем в полиции рассказали 43-летний житель Владивостока и 38-летний житель Уссурийска, чьи машины «встали» из-за плохого бензина. На видео, которое также оказалось в соцсетях, видно, как сотрудница АЗС набросилась на девушку, которая попросила слить бензин и вернуть ей деньги за некачественный товар, утверждая, что топливо разбавляют неизвестной жительницей. На помощь девушке поспешил муж, но женщина дала отпор и ему.

В сети жители уже прозвали агрессивную сотрудницу «Королевой бензоколонки».

В полицию также поступило сообщение фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним за помощью обратилась 44-летняя оператор АЗС с телесными повреждениями. Женщине оказана медицинская помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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