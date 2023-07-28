Это уже вторая победа в сезоне во Владивостоке. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На стадионе «Авангард», который не так давно комплексно отремонтировали, состоялась вторая гонка командного чемпионата России по спидвею. На треке встретили команды «Восток» из Владивостока и «Мега Лада» из Тольятти. Противостояние оказалось серьезными, а разрыв в счете – минимальным. Но все же в упорной борьбе лавры славы достались хозяевам площадки.

Поддержать любимую команду во Владивостоке пришли многие. В числе болельщиков на трибунах был и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Не для кого не секрет, что глава края не только сам увлекается спортом, но и активно старается приобщать к нему других. О «зарядке от губернатора», пожалуй, знают большинство приморцев. Но вернемся к соревнованиям. Накал страстей на гоночном треке не утихал до финала.

«Сегодня у вас, как и всегда, был очень сильный соперник, судьба гонки была неизвестна вплоть до последнего заезда. Но вы в полной мере проявили свой мужской характер, показали высокие скорости! Уверен, зрители получили бурю эмоций. Еще раз поздравляю с победой, вы показали достойный результат!» – поделился Олег Кожемяко.

Глава края пришел поддержать местный спидвейный клуб. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Стоит отметить, что спидвейный клуб «Восток» – старейший в крае, с историй в 60 лет. За это время команда становилась чемпионом СССР и России. «Восток» – стал неким брендом Приморского края.

С 2020 года из-за ремонта стадиона «Авангард» мотогонщики тренировались в Уссурийске. Теперь же спидвей вернулся столицу Дальнего Востока. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в первой домашней гонке команда одержала победу над «Турбиной» из города Балаково со счетом 55:37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Восток» в «Авангарде»: соревнования в рамках чемпионата России по спидвею прошли во Владивостоке

Команда «Восток» взяла верх в спидвей-заезде с «Турбиной» во Владивостоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.