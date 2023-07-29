В крае за последние пять лет благоустроили около 4000 общественных пространств. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Современный парк, разделенный на 24 функциональных зоны, уже совсем скоро начнут строить в поселке Новошахтинский Михайловского района Приморья. Проект территории для всесезонного отдыха стал победителем всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока и получит грантовую поддержку в 100 миллионов рублей.

Парк «Юбилейный» располагается на большой территорию площадью 4,2 гектара. А это значит, что к благоустройству нужно подходит не только творчески, но и масштабно. По задумке общественное пространство станет своеобразным «местом силы» в поселке, объединяющим людей разных возрастов. Функциональные зоны будущего парка местные жители обсуждали коллективно, в проработке концепции участвовали больше 1500 человек.

Согласно проекту, в парке предусмотрены центральная аллея, длинной 324 метра и велодорожка – 468 метров и зонированное пространство вокруг. Запланировано строительство спортивных площадок с веревочным городком и небольшим скейтпарком, оборудование детских площадок с батутами, мест для игры в теннис и шахматы. Не обойдется и без зоны для отдыха с навесом, сцены, плоского фонтана, а также кафе с музыкальной клумбой. Жители уверены, что каждый сможет здесь найти себе занятие по душе – будь то активный отдых или просто неспешная прогулка. По плану территорию, в том числе, сделают удобной для маломобильных посетителей.

«Результатом наших стараний станет воплощение в жизнь масштабного проекта – современной, благоустроенной, многоплановой и комфортной территории парка с красивым бульваром. Он станет излюбленным местом отдыха не только для жителей Новошахтинского городского поселения, но и для жителей окрестных сел», – поделилась глава поселения Ольга Пенькова.

Напомним, конкурс по благоустройству проходил для малых городов с населением до 250 человек. Семь проектов из Приморья стали лидерами, благодаря этому появилась возможность комплексно модернизировать выбранные территории в населенных пунктах. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об инициативах приморцев, удостоенных грантов. За последние пять лет в крае привели в порядок около 4000 дворов и общественных пространств.

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