Железная дорога – не место для игр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская шалость на железной дороге в Приморье могла привести отнюдь не к веселью, а к начтоящему ЧП. Дело в том, что школьники решили провести эксперимент. По дороге на озеро мальчикам пришла в голову гениальная, по их мнению, идея – положить на рельсы камни и посмотреть что же произойдет. А произошло следующее – машинисту пришлось экстренно останавливать поезд.

Все произошло недалеко от села Черниговка, на перегоне станций Кнорринг – Мучная. Сообщение о посторонних предметах на железнодорожном пути передали в дежурную часть ЛО МВД России в Уссрийске. Транспортным полицейским удалось найти науршителей. 10-летний мальчик из села Черниговка рассказал, что шел вместе с другом купаться на озеро, ну а камни один из ребят положил, чтобы посмотреть, что произойдет – с выстроенной преградой или самим поездом. За дальнейшими событиями мальчики наблюдали с берега озера.

«Страж правопорядка установила законного представителя ребенка и привлекла к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. С подростком в присутствии матери проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных происшествий. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», – поделилась пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.

Штраф составляет всего до 500 рублей. Ну тут скорее важно, чтобы родители объяснили шкодам всю серьезность ситуации. Ранее «КП-Владивосток» подробно рассказывала о трагедии в Партизанском городском округе.Там дети тоже купались в местном водоеме и возвращались домой в село Тигровое одни по железной дороге. Поезд тогда сбил пятилетнего малыша. Так что стоит еще раз напомнить взрослым о необходимости присмотра за детьми, особенно на опасных объектах. И не менее важно, чтобы родители повторяли со своими чадами элементарные правила поведения, которые могут спасти жизнь.

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