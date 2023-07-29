Пришлось спасать маму и ребенка: профессионализм медиков помог сохранить здоровье пациентки из Уссурийска

Малыш родился здоровым. Фото: из архива, Иван Вислов.

В родильном доме №3 во Владивостоке благодаря профессионализму команды медиков, пациентка не только родила здорового малыша, но и сохранила свое здоровье, имея неутищеительный диагноз. Дело в том, что во время второй беременности у женщины обнаружили многоузловую миому матки, стремительно развивающуюся. Медлить было неотзя.

Если на начальном сроке миоиа была 6 сантиметров в диаметре, то к 37 неделе новообразования достигли двух миоматозных узлов 12 и 10 сантиметров. Диагноз грозил осложнениями, включая угрозу жизни мамы и ребенка. Врачи приянли решение оперировать. Малыш родился с помощью кесарева сечения, а женщине сохранили репродуктивную функцию, если захочет, она снова сможет родить.

«Мы провели консервативную миомэктомию с ушиванием ложе – хирургическая операция на теле матки, заключающаяся в удалении из ее мышечной стенки фиброматозных узлов, с сохранением тела матки и детородной функции», – рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории заведующая акушерским обсервационным отделением Наталья Король.

Женщина вместе с ребенком уже вернулись в круг семьи, ппо словам врачей, восстановление проходит успешно. Специалисты роддома также отметили, что медицинская организация работает круглосуточно и принимает будущих мам бесплатно, по полису ОМС, независимо от места жительства.

Заведующая акушерским обсервационным отделением роддома №3 Владивостока.

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