«ВДВшники обзавидуются»: жители Владивостока спасаются от жары в фонтанах

Место массового притяжения в этот жаркий день. Фото: принтскрин видео.

Первый выходной недели в дальневосточной столице выдался жарким, впрочем, как и предшествующие ему будни. На термометрах +30°C, а то и выше. Передвигаться по городу без вентилятора на кепке с холодным напитком в придачу – довольно проблематично. А учитывая, что на местных пляжах ажиотах, горожане ищут доступные способы охладиться.

Так, «сухой фонтан» фонтан на главной площади Владивостока превратился в водный атракцион для взрослых, и стал мини-аквапарком для детей. Юныее жители Приморья особенно рады выдавшейся возможности порезвиться в струях воды.

Очевидцы шутят, что ВДВшники обзавидуются, ведь купание в обычных фонтанах с чашами запрещено. Ну уж так повелось, что именно 2 августа , в День Воздушно-десантных войск, на массовых гуляниях многие устремляются в них охладиться. Вот и стал ассоциироваться праздник, который, кстати скоро отметят в Приморье, с купанием в фонтанах.

«Комсомольская правда – Владивосток» ранее подробно рассказывала, что пляж в одном из излюбленных летних мест отдыха приморцев – на Шаморе, в субботу буквально битком.

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