Ловкая воровка обзавелась на одном из рынков Приморья

У жительницы Уссурийска украли деньги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительницу Уссурийска ограбили во время шопинга на ночном рынке. Потерпевшая подозревает темноволосую женщину, которая зашла в бутик, какое-то время постояла рядом с ней и спокойно отправилась дальше, все это попало на видеокамеру, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В соцсети попало видео не самого лучшего качества, но голос за кадром объясняет, что пока покупательница выбирала брюки, сзади к ней подошла незнакомка и полезла в ее сумку. Ловким и тихим движением та вытащила деньги и ушла по своим делам. Судя по дальнейшим видеозаписям, «Сонька Золотая Ручка» уехала в сторону Артема. Потерпевшая сторона просит помочь в поисках этого человека.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как отдых в Приморье для жительниц Комсомольска-на-Амуре обернулся кражей денег и телефона. Женщины ушли в другое крыло вокзала в железнодорожную кассу и оставили ребенка присматривать за вещами. Однако, когда вернулись, заметили, что не хватает одной сумочки, в которой лежали 12 тысяч рублей и телефон. Ребенок не смог объяснить, куда все пропало.

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Кража произошла в отделении банка, когда владелица денег отвлеклась на телефонный разговор (подробнее...)

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