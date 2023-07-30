В Приморье в СИЗО отправились иностранцы-похитители

Обвиняемые хотели отыскать шантажом и угрозами своего знакомого. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморье в СИЗО отправили двух иностранцев, которые похитили и избили в районе бухты Патрокл пару своих соотечественников. Так злоумышленники пытались выяснить, где находится нужный им человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

В июле этого года обвиняемые запугали оружием своих жертв, вывезли их подальше от города, наносили удары по голове и телу. Так они пытались получить информацию о местонахождении общего знакомого. Видимо, они м очень сильно насолил, раз они пошли на такие радикальные меры. Затем злоумышленники по видеосвязи связались с разыскиваемым, показали ему похищенных и потребовали встречи.

Когда они услышали положительный ответ от своего знакомого, жертв отпустили. Но вместо того, чтобы встретиться с ним, они повидались с полицией. Теперь на них завели уголовное дело по статье «похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, насилия опасного для жизни или здоровья».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как из-за денежного спора житель Приморья бросил в лесу 14-летнего сына своего работодателя. Пока мужчины разбирались друг с другом, на улицу вышел мальчик, подозреваемый стал угрожать ему арбалетом, после чего отвез в лес и пристегнул руки несовершеннолетнего строительными хомутами к бетонному кольцу и ушел. Таким образом, он хотел шантажировать своего работодателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киднеппинг среди бела дня во Владивостоке: похититель увез жертву на машине

Полиция краевого центра проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Юмашева (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.