В Уссурийске девочка больше не хочет ходить в детский сад из-за взбесившейся няни

Инцидент в детском саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из детских садов Уссурийска няню вывел из себя ребенок, который не успел сходить в туалет. Девочка, видимо, постеснялась сказать об этом воспитателю, а когда та все заметила, очень грубо обошлась с ребенком. Все это попало на камеры, теперь мама хочет привлечь к ситуации прокуратуру, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На кадрах видно, как женщина подходит к малышке, проверяет ее и понимает, что та обмочилась. Вместо адекватной реакции следуют нервные всплески руками, а затем ребенка и вовсе грубо толкают и также грубо хватают и уводят от остальных. Мать малышки уверяет, после этого инцидента, дочь отказывается ходить в детский сад и боится всех его сотрудников.

«Я пошла к заведующей, но та сказала, что кроме этой няни работать некому. Предложили дать ей второй шанс и провести с ней профилактическую беседу. Ну, а чтобы таких историй не повторялась, мне посоветовали надевать дочке в сад памперсы. А ей уже год и 10 месяцев», – пишет мама воспитанницы дошкольного учреждения.

В пресс-службе прокуратуры Приморья редакции рассказали, что мама еще не обращалась за помощью, однако после увиденных публикаций специалисты проведут проверку.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье мужчина украл ребенка из детского сада. Приморец увез в неизвестном направлении сына без ведома бывшей супруги.

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