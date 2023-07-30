В центре Владивостока загорелся автомобиль из-за пластиковой бутылки на сиденье

Из машины начали валить клубы черного дыма. Фото: принтскрин видео.

Солнце радует приморскую столицу целую неделю. Вот только если не соблюдать меры безопасности, небесное светило может наделать бед. Так прямо в центре города загорелась машина, из-за оставленной пластиковой бутылки на переднем сидении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Автовладельца рядом не было, но неладное заметили прохожие. Дым валил из машины. Неравнодушные люди не прошли мимо, а вызвали пожарных. Кто-то и вовсе разбил лобовое стекло и принялся тушить салон авто огнетушителем. Когда прибыли пожарные, ситуация была под контролем.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке на картодроме «Змеинка» во время любительского заезда по неизвестным причинам загорелся автомобиль Toyota Mark II 81. В социальных сетях завирусился ролик с кадрами того, как все произошло.

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