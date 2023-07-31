На Камчатке байкер вылетел на встречку с 12-летним пассажиром

За рулем машины, в которую влетел мотоцикл, была 23-летняя девушка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке в Елизовском районе байкер и 12-летний пассажир оказались в больнице из-за ДТП. 34-летний мотоциклист решил обогнать впереди идущий автомобиль и вылетел на встречку, где и столкнулся с «Хондой», сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

За рулем машины, в которую влетел мотоцикл, была 23-летняя девушка, в момент ДТП она пыталась повернуть налево. Ей помощь медиков не понадобилась, а вот ребенка и байкера госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее «Комсомолка», как врачи Находкинской городской больницы за одну операцию спасли ребенка, буквально собирая его лицо по кусочкам. Шестилетний мальчик вместе с родителями попал в страшную аварию. ДТП произошло под Большим Камнем, маленький пассажир находился на заднем сиденье без автокресла. Он серьезно пострадал в аварии: ему оторвало верхнюю губу и нос, ротовая полость вместе с носовыми пазухами оказались серьезно повреждены.

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