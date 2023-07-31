Во Владивостоке катер протаранил чужое судно и скрылся

Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке 30 июля катер столкнулся с другим маломерным судном и покинул место столкновения. Инцидент произошел ночью, но пострадавшая сторона успела запомнить номер виновника ДТП, теперь они пытаются найти его, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Маломерные суда столкнулись около 23:00 на выходе из бухты Улисс. В результате столкновения пострадали люди, и сильно повредился корпус судна. Водитель катера скрылся с места происшествия, но его номера уже во всю мелькают в местных пабликах. Очевидцы сообщают, что владельца катера уже ищут, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во время салюта во Владивостоке, яхта снесла несколько лодок. На видео, которое разлетелось в соцсетях, сложно рассмотреть что-то в темноте, но видно, что маломерное судно согнулось почти пополам из-за веса двинувшейся на нее яхты.

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