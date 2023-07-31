Ранее судимый житель Камчатки убил своего знакомого

Подозреваемого арестовали, вину свою он признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке мужчина выпивал со своим знакомым, но вдруг алкоголь ударил в голову и посиделка переросла в потасовку. Пьяный и обезумевший он нанес множество ударов руками и ногами по голове приятеля из-за чего последний скончался, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

49-летний житель Петропавловска-Камчатского подозревается в убийстве 39-летнего мужчины. Оба человека находились в хостеле на улице Чубарова и распивали алкоголь. В какой-то момент один из мужчин почувствовал сильную неприязнь к другому и начал бить его руками и ногами по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти его не удалось. 39-летний мужчина скончался в больнице. Подозреваемого арестовали, вину свою он признал.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о мужчине, который до смерти забил своего приятеля камнем на Камчатке. Пострадавший долгое время находился в коме, а затем скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье три девочки убили подругу

Вначале они ее жестоко избили, затем задушили ремнем и бросили на берегу реки (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.