Полицейские накрыли наркопритон в Артеме

Хозяин квартиры признался, что делал запрещенные вещества сам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 31 июля, в Артеме на улице Дзержинского полицейские арестовали 37-летнего хозяина наркопритона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Работники органов решили проверить квартиру, в которой, по информации от местных жителей, находился наркопритон. Там они нашли наркотики и предметы для их употребления.

Хозяин квартиры признался, что делал запрещенные вещества сам, а нужные ингредиенты получал от других зависимых, которые принимали запрещенные вещества у него в гостях.

Теперь артемовцу грозит до 8 лет лишения свободы за организацию притона и изготовление наркотиков в крупном размере. На время расследования он находится дома под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Чугуевском районе 45-летний мужчина подсадил на наркотики 13-летнюю школьницу.

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