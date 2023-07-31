За празднованием Дня ВМФ во Владивостоке наблюдали с орбиты Земли

Снимки сделал спутник «Канопус-В». Фото: кадр с видео Роскосмоса.

В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке отпраздновали День Военно-морского флота. Один из важнейших праздников Приморья начался в 10:00. В это время в бухте Золотой Рог стартовал традиционный парад кораблей, за которым наблюдали как с земли, так и из космоса, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во время парада людям удалось увидеть главную мощь Тихоокеанского флота. Ракетный крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», ракетный катер «Р-29», базовый тральщик «БТ-232» и подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» прошли ровным строем по Золотому Рогу.

Позже оказалось, что за парадом наблюдали не только с земли, но и из космоса. Российская государственная корпорация по космической деятельности показала, как выглядело торжественное мероприятие с орбиты. Снимки сделал спутник «Канопус-В». На фото — четкая и ровная линия, в которую выстроились корабли, проходя под «Золотым мостом».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как во Владивостоке отпраздновали день ВМФ.

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