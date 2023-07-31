На Камчатке планируют начать строительство университетского кампуса в 2025 году

Строительство начнется в 2025 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Камчатском крае планируется строительство университетского кампуса, чтобы привлечь в регион молодых специалистов, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на правительство Камчатского края.

Создание кампуса планируется между Ленинградской, Ключевской и Вилюйскими улицами. На территории будут размещены образовательные учреждения, кружки, общественные пространства, зоны отдыха и досуга студентов.

Ключевым исполнителем разработки научной концепции кампуса станет Высшая школа экономики. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсуждал появление кампуса с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Строительство начнется в 2025 году. В состав кампуса войдут два университета: КамчатГТУ и КамГУ имени Витуса Беринга, а также четыре средне-специальных учреждения.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о новых общежитиях в кампусе ДВФУ еще на шесть тысяч мест

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