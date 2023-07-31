Фильм о морском заповеднике получил диплом I степени на фестивале «Человек и море»

Режиссером «Морских» стал главный специалист по связям с общественностью «Земли леопарда» Даниил Гончаров. Фото: marinereserve

Призером телефестиваля «Человек и море» во Владивостоке стал фильм о Дальневосточном морском заповеднике, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на дирекцию заповедников «Земля Леопарда».

Картина «Морские» получила диплом I степени в номинации «Люди моря». Его главные герои – три госинспектора, которые работают в заповеднике много лет. В фильме они рассказывают о его истории, природе и работе по ее сохранению.

Режиссером «Морских» стал главный специалист по связям с общественностью «Земли леопарда» Даниил Гончаров. Этот фильм стал для него второй документальной работой: в 2022 году он снял картину «Земля леопарда. 10 лет».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника «задержали» частный вертолет, который нарушил режим охраны.

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