Делает она, а стыдно нам: в сети появилось видео с выходками жительницы Владивостока на пляже

Приморцы шокированы поведением девушки. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во Владивостоке девушка, будучи «под градусом» танцевала неприличные танцы на Юбилейном пляже, показывая людям разные обнаженные части своего тела. Инцидент попал на видео. При чем с каждой выходкой в свет любительница тусовок оголяется все больше и больше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Приморцы шокированы поведением девушки. Очевидцы пишут, что барышня не первый раз устраивает танцы 18+ при толпе народу. В один вечер она много выпила и в какой-то момент сняла с себя бюстгалтер и начала танцевать без него. В другой раз девушка сняла с себя штаны и стала показывать очень неприличные движения. Жители Владивостока в шоке.

«Это уже даже не смешно, мне реально стыдно. Главное днем набережная. Это место для семьи и туристов, а ночью…», – комментируют те, кто застал тусовщицу без комплексов.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об обнаженном мужчине, который разгуливал по Арсеньеву в состоянии алкогольного опьянения

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