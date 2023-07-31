Из-за жары большегрузам ограничили движение на дорогах Приморья

Об ограничениях рассказали в краевом минтрансе. Фото: Правительство Приморского края

Из-за сильной жары, которая ворвалась в Приморье, на дорогах края ввели ограничения для большегрузов. Об этом рассказали в минтрансе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, ограничения продлятся до 15 августа, вводят их для того, чтобы фуры не повредили асфальт на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Пока действует запрет, большегрузы смогу ездить по трассе только с 21:00 до 9:00.

«Подрядчикам дано поручение установить дорожные знаки, которые ограничивают проезд. Опять же отмечаем, что проезд ограничен в дневное время, когда столбики термометров показывают температуру свыше 32 градусов. С 21:00 движение возможно», – добавили в ведомстве.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал, когда в Приморье спадет жара.

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