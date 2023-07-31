«Восточный Порт» участвует в модернизации больницы поселка Врангель

Новинка позволила руководству информировать жителей о сроках диспансеризации, вакцинации и многом другом. Фото: АО «Восточный Порт»

Информационная панель появилась в регистратуре больницы поселка Врангель Находкинского городского округа. Запуск новинки позволил администрации медучреждения оперативно сообщать пациентам об изменениях в расписании приема врачей. Информировать о сроках диспансеризации, вакцинации и многом другом.

Оснащение Восточной больницы электронным табло стало возможным благодаря АО «Восточный Порт» и Фонду «Восточный Порт». В этом году Фонд помог медработникам установить в регистратуре современную стойку и терминал электронной очереди. «Восточники» также приобрели ультразвуковую систему для хирургического кабинета и планшеты для консультаций специалистов в рамках внедрения в больнице телемедицинских технологий. На очереди – оборудование для отделения гинекологии и аппарат ИВЛ.

Оснащение Восточной больницы электронным табло стало возможным благодаря АО «Восточный Порт» и Фонду «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

Системная помощь портовиков больницам и поликлиникам Находки из года в год позволяет улучшать условия работы медперсонала и качество медицинской помощи жителям города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.