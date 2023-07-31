Сделайте шаг к крепкому иммунитету прямо сейчас

Подарок вашему иммунитету: живое Арсеньевское молоко и Дальневосточный мед в одной бутылочке. Фото: ООО «АМК». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Мед и молоко вам в помощь. Из этих продуктов мы получаем белки, кальций и полезные бактерии, которые улучшают иммунитет. Они полезны по отдельности, а при совместном приёме целебные свойства усиливаются в несколько раз! Молоко и мед многие столетия используются для лечения множества болезней и укрепления защитных свойств организма.

Технологи Арсеньевского молочного комбината, воспользовавшись знаниями предков, с помощью новых технологий и передового оборудования создали «Бифилюкс с липовым медом». Продукт, который доказывает, что полезное может быть вкусным.

«Бифилюкс с липовым медом» объединил в себе чудесные свойства меда и пользу живых кисломолочных бактерий. Он готовится из живого молока с использованием концентрата бифидобактерий, а вместо сахара используется мед.

Дальневосточный мед уникален по своим свойствам и качествам. Он естественным путем насыщается витаминами, полезными микроэлементами и аминокислотами. И все эти исключительные свойства меда в сочетании с «Бифилюксом» способствуют оздоровлению организма, укрепляют иммунитет и ускоряют метаболизм.

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