В Находкинской горбольнице установят аппарат МРТ

Томография будет доступна пациентам по полису ОМС и направлению от врача Фото: Правительство Приморского края

В Находкинской городской больнице готовят помещение для нового аппарата МРТ. Жители смогут проходить все нужные обследования дома, раньше им приходилось обращаться во Владивосток и Артем. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

«По медицинским показаниям мы ежемесячно направляем около 100 пациентов на диагностические исследования методом МРТ в клиники Владивостока и Артема. После запуска нового оборудования жителям Находки не придется обращаться в частные клиники или ехать в другие города на обследование. Томография будет доступна пациентам по полису ОМС и направлению от врача», – рассказал главный врач Находкинкой горбольницы Андрей Кузьмин.

Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранения». По программе модернизации первичного звена аппараты МРТ установят не только в Находке, но и в Уссурийске, и Арсеньеве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что больше 217 миллионов рублей потратят на обновление оборудования в приморских медучреждениях.

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