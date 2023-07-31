Погибла 5-месячная двойняшка: в Приморье грузовик влетел в Nissan March

Авария произошла поздно вечером. Фото: из соцсетей

Вечером на 636 километре автодороги А-370 «Хабаровск – Владивосток» произошло смертельное ДТП: 32-летний водитель грузовика Sitrak C7H влетел в легковой автомобиль Nissan March, в котором ехала семья из шести человек. В результате столкновения погибла одна из 5-месячных двойняшек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В машине ехала семья: за рулем находился 52-летний мужчина, рядом с ним 50-летняя жена. Они везли внуков. На переднем пассажирском сидении находился 10-летний мальчик. Он не был пристегнул и держал на руках 2-летнего брата. Бабушка держала 5-месячного мальчика, его сестра ехала рядом посередине.

В итоге водитель и четыре пассажира попали в больницу с разными травмами, а 5-месячная малышка погибла.

Оба водителя были трезвыми, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 не привлекались.

Дело передано следственно-оперативной группе. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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