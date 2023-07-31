Сбегала из дома из-за избиений: в Приморье прокуратура расследует конфликт отца и дочери

Это не первый случай, когда девочка сбегает из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 30 июля, в Партизанскую городскую больницу с телесными травмами обратилась 14-летняя девочка. Она рассказала, что ее избил отец. Теперь делом занимается местная прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что с отцом подросток живет по решению суда, но отношения у них не очень хорошие. Мужчина в июне 2023 года привлекался к административной ответственности по 5.35 КоАП РФ по факту непринятия своевременных мер в связи с самовольным уходом дочери из дома. Неизвестно, где сейчас находится мама девочки и общается ли она с ребенком.

Сейчас девочка находится в филиале Артемовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Прокуратура города организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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