Пьяный разъезжал по городу: во Владивостоке машина перевернулась из-за ДТП

Фото с места аварии. Фото: соцсети

О том, что по улицам города разъезжает пьяный водитель, очевидцы сообщили еще днем. Мужчину не поймали, а спустя несколько часов он устроил серьезную аварию, его машина перевернулась. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пьяного водителя заметили в районе Снеговой пади. Он был за рулем Toyota Corolla Levin. Жители сообщили в полицию его номера, но почему-то оперативного ответа не получили.

Приблизительно в 18:30 мужчину устроил аварию на улице Адмирала Горшкова. Он поворачивал, но не справился с управлением и врезался в Toyota Lаnd Cruiser Prado, после чего перевернулся, приземлившись на тротуар. Водитель сильно пострадал, его увезла скорая помощь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что вечером на 636 километре автодороги А-370 «Хабаровск – Владивосток» произошло смертельное ДТП: 32-летний водитель грузовика Sitrak C7H влетел в легковой автомобиль Nissan March, в котором ехала семья из шести человек. В результате столкновения погибла одна из 5-месячных двойняшек.

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