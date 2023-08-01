Во Владивостоке перед кондитерским магазином мопед залетел под джип

О ДТП редакции рассказали очевидцы. Фото: КП – Владивосток

Жители Владивостока поделились с «Комсомольской правдой – Владивосток» кадрами аварии, которая произошла на Народном проспекте. Подробности – в материале.

По словам очевидца, ДТП случилось на выезде перед кондитерским магазином:

«Стоят две машины, под одной из них мопед. Скорее всего один автомобиль ехал прямо, по встречной мне полосе, другой выезжал с прилегающей территории. Но откуда мопед взялся, непонятно».

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, чтобы узнать, что все-таки произошло. В ведомстве сообщили, что подробностей аварии пока нет. Поэтому сложно сказать о состоянии владельца мопеда.

Напомним, что минувшим днем во Владивостоке в районе Снеговой Пади разъезжал пьяный водитель, который устроил аварию и перевернул свой автомобиль. Пострадавшего мужчину забрали сотрудники скорой помощи.

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