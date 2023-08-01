В электричках на одни из самых популярных маршрутов в Приморье добавят вагоны

В Приморье в бархатный сезон добавят вагоны электричкам на популярных направлениях. Фото: АО «Экспресс Приморья».

К электричкам до Уссурийска, Кипарисово, Раздольного и Вольно-Надеждинского добавят вагоны с 4 августа по 29 сентября. В бархатный сезон множество людей уезжают на дачи, да и в целом стараются выбраться за город, поэтому такое решение как нельзя кстати сделает проезд для пассажиров комфортным, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на АО «Экспресс Приморья».

Изменения вступают в силу с 4 августа, по согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства приморского края, дополнительные вагоны добавят в 12 маршрутов. Это:

№6321 «Владивосток-Надеждинская» отправление в 12.45 (по пятницам);

№6308 «Надеждинская-Владивосток» отправление в 14.46 (по пятницам);

№ 6363 «Владивосток-Уссурийск» отправление в 18.10 (по пятницам);

№ 6384 «Уссурийск – Мыс Чуркин» отправление в 06.40 (по субботам);

№ 6309 «Мыс Чуркин – Кипарисово» отправление в 09.25 (по субботам);

№ 6340 Кипарисово-Владивосток отправление в 12.30 (по субботам);

№ 6307 «Владивосток-Надеждинская» отправление в 15.29 (по субботам);

№ 6324 «Надеждинская – Мыс Чуркин» отправлением в 17.28 (по субботам);

№ 6337 «Владивосток-Надеждинская» отправление в 21.10 (по субботам);

№ 6342 «Раздольное-Владивосток» отправлением в 05:56 (по воскресеньям);

Восемь вагонов будет курсировать в период с 30 июля по 1 сентября в пригородных электропоездах:

№ 6007 «Владивосток-Ружино» отправлением в 17.10 (с субботы по четверг);

№ 6008 «Ружино-Владивосток» отправление в 07.05 (с воскресенья по пятницу).

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, чтобы избавить Владивосток от пробок, городские власти планируют запустить полноценную городскую электричку. О создании легкого метро рассказал мэр Константин Шестаков во время отчета о проделанной работе за 2022 год.

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