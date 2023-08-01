В Приморье над запрещенными местами для купания запустят квадрокоптеры с сигналом об опасности

Этим летом на водоемах края погибло 15 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купальный сезон, который стартовал в Приморье с 15 июня, принес как много радости для отдыхающих, так и бед. Все несчастный случаи произошли, потому что люди купались в небезопасных местах. В связи с этим министерство ГОЧС по краю приняло решение с помощью квадракоптеров с громкоговорителями предупреждать о запрете отдыха на воде в небезопасных местах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы записали сообщения о том, что купание в этих местах запрещено, что нельзя оставлять детей без присмотра. Включали сообщения о запрете купания в нетрезвом состоянии. Соблюдение этих правил является залогом сохранения жизни и здоровья отдыхающего», – пояснили в министерстве ГОЧС.

Этим летом на водоемах погибло 15 человек, 10 из них дети. Трагические истории повторяются каждый год. В июне в селе Новосысоевка в Приморье пропали трое детей после похода на реку. Кошмарная новость встревожила местных жителей – совсем недавно стало известно о смерти нескольких ребят во время купания. Как удалось узнать, они сбежали сами, несмотря на предостережения.

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