Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток1 августа 2023 1:01

В Приморье над запрещенными местами для купания запустят квадрокоптеры с сигналом об опасности

Через громкоговоритель людей будут оповещать об угрозе для жизни
Екатерина МАКСИМОВА
Этим летом на водоемах края погибло 15 человек.

Этим летом на водоемах края погибло 15 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купальный сезон, который стартовал в Приморье с 15 июня, принес как много радости для отдыхающих, так и бед. Все несчастный случаи произошли, потому что люди купались в небезопасных местах. В связи с этим министерство ГОЧС по краю приняло решение с помощью квадракоптеров с громкоговорителями предупреждать о запрете отдыха на воде в небезопасных местах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы записали сообщения о том, что купание в этих местах запрещено, что нельзя оставлять детей без присмотра. Включали сообщения о запрете купания в нетрезвом состоянии. Соблюдение этих правил является залогом сохранения жизни и здоровья отдыхающего», – пояснили в министерстве ГОЧС.

Этим летом на водоемах погибло 15 человек, 10 из них дети. Трагические истории повторяются каждый год. В июне в селе Новосысоевка в Приморье пропали трое детей после похода на реку. Кошмарная новость встревожила местных жителей – совсем недавно стало известно о смерти нескольких ребят во время купания. Как удалось узнать, они сбежали сами, несмотря на предостережения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Лесозаводске обнаружили тело утонувшего мальчика

Тело 9-летнего мальчика нашли на берегу реки Тамга (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.